После снегопада состояние тротуаров и дорог к детским садам в Североморске проверила депутатская комиссия

Депутаты Совета депутата вместе с муниципальным инспектором комитета по развитию городского хозяйства провели рейд по североморским улицам, проверив качество уборки снега после обильных снегопадов.

Заместитель председателя Совета Андрей Федосеев, депутаты Ольга Скутина, Елена Шевченко и Елена Кравченко уделили особое внимание на пути к дошкольным учреждениям.

Например, территория детского сада на Гвардейской, 9 - в удовлетворительном состоянии. Как пояснила заведующая дошкольным структурным подразделением лицея №1 Ольга Скутина, для уборки и вывоза снега налажено взаимодействие с подрядчиком - после снегопадов территория детского сада расчищается механизировано. Есть нарекания к состоянию тротуара от ул. Авиаторов, 1 до ул. Гвардейской, 15 - жители были вынуждены передвигаться по проезжей части.

Подъезд к детскому саду «Солнышко» - в порядке. Этот участок дороги относится к придомовой территории, и отвечающая за его содержание УК вовремя выполнила механизированную уборку.

В ходе рейда муниципального контроля были выявлены проблемы с доступом к детскому саду «Колобок» - на пути в учреждение глубокая снежная колейность, осколки сбитых с крыш сосулек. В адрес управляющей компании направлено уведомление о необходимости проведения дополнительных работ.

