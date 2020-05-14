После снятия режима обязательной самоизоляции в Коле будут возобновлены общегородские субботники

14 мая глава администрации Кольского района Александр Лихолат провёл очередное оперативное совещание с руководителями управляющих организаций и главами муниципальных образований. Основной вопрос повестки дня – предстоящие ремонты жилого фонда.

В начале совещания Александр Лихолат отметил, что режим самоизоляции не помешал управляющим компаниям района качественно выполнять свою работу. В этот период основной упор делался на санитарную обработку подъездов МКД. Эти работы будут продолжены и в дальнейшем. Район закупил достаточное количество антисептиков, в ближайшее время средства будут переданы коммунальщикам.

Проведут дезинфекцию и социальных объектов района, в частности будут обработаны помещения МФЦ и Кольского районного Центра культуры.

При этом управляющие компании «усилят» временно безработными гражданами. Это особенно актуально для тех жителей, которые потеряли работу в период пандемии. На эти цели из областного бюджета выделено порядка 122 миллионов рублей. Деньги распределят среди всех муниципалитетов, прогнозируется, что в Кольском районе будут трудоустроены порядка 40 человек.

Идёт подготовка в районе и к ремонту подъездов. Уже в этом году в рамках программы «инициативное бюджетирование» планируется привести в порядок около 50 аварийных подъездов. Сметы готовы и утверждены. В Коле деньги из областного бюджета поступят на счета УК уже в ближайшие дни. В сельских поселениях срок поступления субсидии - до 28 мая. После этого коммунальщики приступят к непосредственному выполнению работ.

При этом в районе приведут в порядок и сами многоквартирные дома. Иначе ремонты в этих подъездах будут бессмысленны. Средства на приведение в порядок аварийных кровель, фасадов и электрощитовых заложены в бюджете Кольского района. Причём эти работы будут осуществлены не только в самой Коле, но и сельских поселениях.

Глава районной администрации подчеркнул, что лично проверит качество выполненных работ. По результатам ремонтов будет составлен своеобразный рейтинг УК. Итоги подведут в сентябре, самые нерадивые коммунальщики будут вынуждены покинуть данный бизнес.

На данный момент у районной жилищной инспекции больше всего нареканий по уборке площадок ТКО. Только за последнюю неделю специалисты отдела вынесли коммунальщикам 17 предписаний об устранении нарушений. Крупногабаритный мусор был не убран с нескольких площадок в Коле, не почищена территория вокруг контейнеров и в Ура-Губе.

При этом в районе продолжаются мероприятия по вывозу старых шин и покрышек из населенных пунктов. В Коле площадки чистили 8 мая, тогда из районного центра вывезли порядка 250 шин.

После снятия режима обязательной самоизоляции будут возобновлены и общегородские субботники. Сотрудники администрации, а также предприятий района уберут все парки и остановки общественного транспорта. Данные работы будут проводиться при соблюдении всех норм безопасности. Первая генеральная уборка Колы запланирована уже на понедельник. Город приведут в порядок добровольцы движения «На Севере жить».