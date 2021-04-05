После сообщений пользователей соцсетей в Мурманской области начнётся проверка состояния дорог

В период с 27 марта по 2 апреля Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 1254 сообщения, которые северяне оставили на портале «Наш Север» и в социальных сетях. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщила заместитель министра цифрового развития региона Александра Никипелова. За последнюю неделю ЦУР выявил рост числа жалоб на то, что отремонтированные участки дорог «не пережили зиму», на них появились ямы и выбоины. Наибольшее количество просьб о ремонте дорог пришло из Мурманска, Кандалакшского и Кольского районов, ЗАТО Александровск.

«Прошу ЦУР вместе с контрольным управлением эту информацию проверить. Если действительно есть какие-то повреждения на отремонтированных в прошлом году участках дорог, то соответствующие претензии к подрядчику необходимо предъявить. Это очень важно, с учетом предстоящей дорожной кампании и увеличения финансирования на ремонт дорог, которое мы на 2021 год предусмотрели», – отметил губернатор Андрей Чибис.

В блоке «Неубранный снег» наиболее часто жители жаловались на плохую уборку дворов от снега, невывоз снега, а также на лужи, препятствующие свободному передвижению. Проблема вывоза снега наиболее актуальна для Мурманска, Печенгского округа, Оленегорска.

Также специалисты Центра управления регионом продолжают контролировать отработку сообщений, поступающих на портал «Наш Север». Проведен очередной выездной мониторинг решения проблем по таким категориям, как неубранный и невывезенный снег на дворовой территории, наледь и снег на проезжей части.

Выездной контроль проведён по сообщениям, сроки отработки которых многократно переносились, а также в случаях, когда жители предъявляли претензии к качеству проведенных работ.

«Всего специалистами ЦУР осмотрено более 25 адресов, состояние объектов — неудовлетворительное. По итогам проверки в отношении управляющих компаний выдвинуты требования о необходимости проведения работ. Повторные проверки назначены на эту неделю», – пояснила Александра Никипелова.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, по поручению губернатора Андрея Чибиса, ЦУР составил список управляющих компаний, на работу которых поступило наибольшее количество претензий от граждан. Перечень передан в Госжилинспекцию Мурманской области, проверочные мероприятия инициированы в отношении девяти юридических лиц.