В Мурманской области продолжается приём заявлений на пластиковые транспортные картыОпять взрывают, дорогу Р-21 «Кола» перекрывают
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)05.04.21 17:00

После сообщений пользователей соцсетей в Мурманской области начнётся проверка состояния дорог

В период с 27 марта по 2 апреля Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 1254 сообщения, которые северяне оставили на портале «Наш Север» и в социальных сетях. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщила заместитель министра цифрового развития региона Александра Никипелова. За последнюю неделю ЦУР выявил рост числа жалоб на то, что отремонтированные участки дорог «не пережили зиму», на них появились ямы и выбоины. Наибольшее количество просьб о ремонте дорог пришло из Мурманска, Кандалакшского и Кольского районов, ЗАТО Александровск.

«Прошу ЦУР вместе с контрольным управлением эту информацию проверить. Если действительно есть какие-то повреждения на отремонтированных в прошлом году участках дорог, то соответствующие претензии к подрядчику необходимо предъявить. Это очень важно, с учетом предстоящей дорожной кампании и увеличения финансирования на ремонт дорог, которое мы на 2021 год предусмотрели», – отметил губернатор Андрей Чибис.

В блоке «Неубранный снег» наиболее часто жители жаловались на плохую уборку дворов от снега, невывоз снега, а также на лужи, препятствующие свободному передвижению. Проблема вывоза снега наиболее актуальна для Мурманска, Печенгского округа, Оленегорска.

Также специалисты Центра управления регионом продолжают контролировать отработку сообщений, поступающих на портал «Наш Север». Проведен очередной выездной мониторинг решения проблем по таким категориям, как неубранный и невывезенный снег на дворовой территории, наледь и снег на проезжей части.

Выездной контроль проведён по сообщениям, сроки отработки которых многократно переносились, а также в случаях, когда жители предъявляли претензии к качеству проведенных работ.

«Всего специалистами ЦУР осмотрено более 25 адресов, состояние объектов — неудовлетворительное. По итогам проверки в отношении управляющих компаний выдвинуты требования о необходимости проведения работ. Повторные проверки назначены на эту неделю», – пояснила Александра Никипелова.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, по поручению губернатора Андрея Чибиса, ЦУР составил список управляющих компаний, на работу которых поступило наибольшее количество претензий от граждан. Перечень передан в Госжилинспекцию Мурманской области, проверочные мероприятия инициированы в отношении девяти юридических лиц.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-Политбарометр (18+)
ПодробнееТатьяна Кусайко – первая!
-

Последние комментарии

Почитатель таланта водителя-ветерана троллейбуса Владимира Владимировича Долинина.
02.04.21 16:24
Здравствуйте, горожане и гости города-героя, жители Кольского Заполярья! Радостно и приятно читать такие новости! Владимир Владимирович Долинин, а попросту дядя Вова, при жизни стал городской легендо
Комментарий к новости:«Сто тысяч дорог позади» Владимира Долинина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
02.04.21 15:49
Приятно и радостно узнавать, что воспитатель МАДОУ г. Мурманска № 123 "Белоснежка" Светлана Фёдоровна Дедовец стала победителем городского конкурса педагогов муниципальных образовательных учреждений "
Комментарий к новости:Сотрудница детского сада №123 Мурманска Светлана Дедовец - «Воспитатель Мурманской области-2021»
Тина
02.04.21 10:47
Какой ужас!!! Страна на газ переходит. А тут. Ппц, 50 годы, 20 века!!!
Комментарий к новости:В Североморске продолжается строительство новой котельной
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Магия вкуса». Научно-популярная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области цены на продовольственные товары в феврале возросли в среднем на 0,8%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 53 копейки, евро - на 40 копеек-PRO Энергетику (18+)По итогам I квартала Кольская АЭС выработала более 2 800 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 5 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)В региональный закон о мерах поддержки нуждающихся семей с детьми внесены изменения
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика