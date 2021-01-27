После вмешательства мурманского ОНФ в центральной районной больнице Мончегорска появится новый компьютерный томограф

Прокуратура Мончегорска внесла представление об устранении нарушений законодательства об охране здоровья граждан в адрес главного врача мончегорской центральной районной больницы. Ранее общественники передали в надзорное ведомство жалобу мурманчанки на качество обслуживания в медицинском учреждении, связанное с отсутствием в нем рабочего компьютерного томографа.

Проведенная прокуратурой проверка установила: старый томограф перестал функционировать в конце августа 2020 г. – сломалась часть рентгеновского излучателя. Для ремонта и технического обслуживания был заключен договор между больницей и ООО «Рукон». Однако исполнитель работ длительное время действенных мер не принимал, а впоследствии и вовсе от них отказался, ссылаясь на невозможность ремонта излучателя собственными силами. С октября по ноябрь ситуация не менялась.

В настоящее время представление прокуратуры рассмотрено и удовлетворено. В январе 2021 г. больницей запланировано проведение торгов на поставку нового компьютерного томографа.

«Обратившаяся к нам мурманчанка также сообщила, что из-за отсутствия томографа ее 89-летнему отцу, находившемуся на лечении в учреждении, неоднократно делали рентген легких, который якобы более опасен. Однако в больнице пояснили: рентгенологическое исследование на передвижном аппарате является единственным способом проведения диагностики заболевания этого пациента. И, согласно предоставленным техническим данным, эффективная доза облучения за одно такое исследование значительно ниже аналогичного показателя компьютерного томографа. Таким образом, по результатам проведенной проверки меры прокурорского реагирования не принимались в связи с отсутствием оснований», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Эдуард Гончаров.