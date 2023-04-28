После вмешательства Народного фронта прокуратура выявила ряд нарушений условий приобретения и содержания камеры для хранения тел умерших в с. Краснощелье

Прокуратура внесла представление в адрес главы Ловозерского района за многочисленные нарушения, связанные с закупкой и хранением холодильной камеры для тел умерших в с. Краснощелье. Ранее в надзорное ведомство обратились представители президентского движения.

Как выяснилось, поставка холодильной установки состоялась в рамках муниципального контракта между администрацией Ловозерского района. Далее камеру планировалось установить на оборудованную фундаментом и точкой присоединения к электрической сети площадку на земельном участке действующего ФАПа, вот только после выяснилось, что для этих целей участок не подходит, потому и пришлось оставить долгожданную покупку на улице.

«Дело сдвинулось с мертвой точки только после нашего обращения в прокуратуру. В надзорном ведомстве нас проинформировали о том, что в настоящее время камера находится на специально отведённом месте на территории ФАПа. Далее холодильную камеру хотели передать в специализированную организацию похоронного дела, которую орган местного самоуправления по какой-то причине не создал», - рассказал член регионального штаба Народного фронта в Мурманской области Андрей Шишко.

Нарушения заключались и в длительном бездействии властей в части установки и введения холодильного оборудования в эксплуатацию. Кроме того, при изучении муниципального контракта на поставку груза выяснилось, что заказчиком не были соблюдены требования к описанию объекта закупки. Народный фронт продолжает держать ситуацию на контроле.

Фото предоставлено региональным штабом Народного фронта в Мурманской области.