После вмешательства Народного фронта власти пообещали обустроить тротуары вблизи прогимназии №61 до осени

Представители президентского движения попросили городские власти обозначить точные даты начала работ по устройству тротуаров на опасном участке ул. Туристов. С наступлением весны путь в образовательное учреждение преградила огромная лужа, превратив и без того непростой маршрут в ещё более рискованный. Всё дело в том, что вдоль проезжей части отсутствуют тротуары, и пешеходы вынуждены делить дорогу с автомобилями.

Проблему благоустройства этой территории Народный фронт поднял ещё в 2019 г. и с тех пор регулярно напоминает о ней местным властям. В итоге добились установки светофора и приведения в порядок проезжей части, а вот про тротуары, видимо, забыли. Проектно-сметную документацию обещали разработать ещё в 2022 г., реализовать работы – до 2024 г. в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы».

«Конечно, обещанного три года ждут, но ближайший месяц выдастся дождливым, а значит, лужа на ул. Туристов вряд ли будет высыхать, осложняя жизнь ученикам и их родителям. Автомобильное движение на этом участке достаточно оживленное, возможности припарковаться практически нет – взрослые вынуждены высаживать детей прямо посреди дороги. Представьте в гуще всей этой суеты еще и маленьких пешеходов, лавирующих между машинами. Хочется уже поскорее довести процесс благоустройства территории до ума, чтобы дорога в школу наших детей была комфортной и безопасной», - отметил представитель регионального отделения Народного фронта в Мурманской области Вадим Барахтин.

Ответ из администрации не заставил себя долго ждать: строительные работы пообещали начать уже летом, закончить – до 31 августа 2023 г. Вместе с тротуаром обновят наружное освещение, оборудуют пешеходный переход. Представители Народного фронта продолжают держать ситуацию на контроле.

Фото предоставлено региональным отделением Народного фронта в Мурманской области.