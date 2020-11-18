После вмешательства ОНФ дом на улице 6-й Комсомольской Батареи в Мурманске признали аварийным

Власти Мурманска признали аварийным и подлежащим сносу многоквартирный жилой д. №45 по ул. Шестой комсомольской батареи. Ранее активисты регионального отделения ОНФ обратились в администрацию города с соответствующей просьбой. О том, что здание давно не отвечает действующим санитарным и техническим правилам и нормам, а также нарушает права граждан на благоприятные и безопасные условия проживания, общественникам рассказали собственники помещений.

По словам жильцов, дом был построен в 1956 г ., все удобства находятся на улице. Единственная радость – централизованное отопление. Крыша течет, заливая стены в квартирах и фасад здания. Штукатурка потрескалась и осыпалась, в углах образовалась плесень. Козырек подъезда рухнул в одну из зим под тяжестью льда. Чтобы хоть как-то обезопасить себя от осадков, собственники квадратных метров восстановили его сами, вот только сколько продержится – никто не знает. Прочность потолка и полов тоже вызывает сомнения. Между тем, в доме проживают ветераны труда, «дети войны» и молодые родителями с малышами.

«Согласно постановлению, опубликованному на сайте администрации Мурманска, снести многоквартирный дом необходимо в течение 12 месяцев со дня окончания процедуры переселения граждан, занимающих жилые помещения. Понятно, что процесс это не быстрый, но нам хотя бы удалось сдвинуть его с мертвой точки. В любом случае мы намерены отслеживать ситуацию до тех пор, пока жильцы этого аварийного дома не будут переселены в нормальные благоустроенные и безопасные квартиры», - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.