После вмешательства ОНФ проблема жительницы Мончегорска, оставшейся без пенсии после работы на вредном производстве, сдвинулась с места

Прокуратура Мурманской области отреагировала на просьбу активистов ОНФ защитить права жительницы Мончегорска, оставшейся без пенсии после работы на вредном производстве. Ранее общественники передали в надзорное ведомство ее обращение, поступившее на прямую линию с президентом РФ, лидером ОНФ Владимиром Путиным. Женщина просила помочь с восстановлением архива ОАО «Ковдорслюда» (г. Ковдор), где она трудилась многие годы: с 7 апреля 2011 г. предприятие находится на стадии ликвидации, однако все необходимые документы в государственный архив Мурманской области переданы не были. В результате бывшие сотрудники не могут предоставить доказательства, подтверждающие вредные и тяжелые условия, в которых приходилось работать. А следовательно, и оформить досрочное назначение страховой пенсии.

В прокуратуре пояснили: согласно определению Арбитражного суда Мурманской области от 18 сентября 2020 г., для обеспечения деятельности конкурсного управляющего по подготовке к сдаче в архив документов ОАО «Ковдорслюда» привлечено МКУ «Центр оказания услуг муниципальным учреждениям Ковдорского района». В соответствии с проектом договора стоимость работ этого центра по упорядочению и оформлению дел, необходимых для подготовки документов и архивных материалов, составляет более 1,2 млн рублей.

Активисты ОНФ установили: конкурсным управляющим утверждён Сергей Бестужев – член саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих» (г. Самара). После обращения общественников в прокуратуру он предложил главе администрации Ковдорского района внести в проект соглашения изменения, касающиеся порядка и сроков оплаты услуг, поскольку единовременная оплата в рамках процедуры банкротства в связи с отсутствием денежных средств невозможна.

«В настоящее время проект договора проходит процедуру согласования, после прохождения которой будут организованы мероприятия по сдаче документации в архив. Активисты ОНФ продолжают держать ситуацию на контроле», - рассказала член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Татьяна Уланова.