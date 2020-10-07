После вмешательства ОНФ прокуратура обязала власти Мурманска обеспечить безопасность пребывания детей на игровой площадке рядом с прудом на ул. Марата

Прокуратура Первомайского округа Мурманска внесла представление руководству муниципального автономного учреждения культуры «Мурманские городские парки и скверы» по факту непринятия достаточных мер для обеспечения безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, посещающих игровую площадку рядом с прудом «Пожарный» в районе ул. Марата и просп. Кирова. Ранее активисты ОНФ обратили внимание надзорного ведомства на отсутствие металлического забора по всему периметру водоёма.

Общественники неоднократно просили городские власти рассмотреть возможность установки ограждения вокруг объекта (на сегодняшний день доступ к нему ограничен лишь с двух сторон). Юные посетители детской площадки сквера «Солнечный», которая находится в нескольких метрах от пруда, без труда могут спуститься к воде, не встретив на пути никаких преград. СМИ не раз писали о том, как в периоды становления и таяния льда непрочный покров раскалывался под ногами ребенка. Трагедии удавалось избежать лишь благодаря бдительным прохожим.

«Объект благоустройства находится в непосредственной близости от жилого массива, общеобразовательной школы №37 и детского сада №83. С наступлением нового учебного года интенсивность передвижения несовершеннолетних по маршруту «дом – образовательное учреждение – дом», проходящему неподалеку от пруда, существенно выросла, увеличилась и частота посещения детской площадки сквера «Солнечный». Как следствие, угроза несчастных случаев нависла с новой силой. Между тем, в администрации Мурманска с нашими доводами не согласились, посчитав, что пологий спуск к водоему со стороны игровой площадки опасности не представляет, соответственно, необходимость в установке ограждения отсутствует. Надеемся, что позиция прокуратуры станет основанием для пересмотра этой точки зрения, муниципальные власти пойдут нам навстречу и помогут создать условия для максимально безопасного пребывания детей на игровой площадке», - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев.