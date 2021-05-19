После вмешательства ОНФ управляющую организацию обязали устранить нарушения, приведшие к протечкам кровли жилого дома в Коле

Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Мурманской области выдала предписание об обследовании кровли многоквартирного дома №9 по проспекту Защитников Заполярья в Коле и устранении выявленных нарушений в отношении ООО «Орион» - организации, обслуживающей МКД. Ранее активисты регионального отделения ОНФ передали в ГЖИ жалобу от собственника квартиры на девятом этаже здания.

Женщина рассказала: проблемы начались в конце марта 2021 г . Из-за поврежденной кровли комнату и кухню постоянно затапливает. Повышенная влажность свела на нет сделанный ремонт. По словам хозяйки, в местах протечек в стене находится электропроводка, и это еще один дополнительный повод для тревог. Вода льётся и на лестничной площадке прямо на электросчётчики.

«В ходе проверки, проведенной специалистами ГЖИ после обращения ОНФ, были обнаружены сухие следы залития на потолке и стенах в указанных владельцем помещениях, зафиксировано проведение работ по локальному ремонту шва между плитами со стороны чердака. При осмотре кровли были также установлены трещины и заломы покрытия над квартирой, в которой проживает обратившаяся к нам женщина», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

Исполнение требований предписания находится на контроле инспекции. Активисты ОНФ также продолжают отслеживать ситуацию.