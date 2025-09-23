После вмешательства прокуратуры Ленинского административного округа г. Мурманска восстановлены права работников предприятия на оплату труда

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска в сентябре 2025 года в рамках мониторинга соблюдения трудового законодательства проведена проверка своевременности выплаты заработной платы работникам организаций, расположенных на поднадзорной территории.

Проверкой установлено, что в поднадзорной организации имелась задолженность по заработной плате за июль, август 2025 года перед 7 работниками на общую сумму свыше 500 тысяч рублей.

Учитывая характер выявленных нарушений, прокуратурой округа 3 сентября этого года руководителю предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения, которого трудовые права граждан восстановлены, задолженность по заработной плате погашена в полном объёме.

Кроме того, прокуратурой округа в отношении поднадзорной организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Соответствующие материалы для рассмотрения указанного постановления и принятия решения об ответственности организации направлены в Государственную инспекцию труда в Мурманской области.