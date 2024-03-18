После выхода на пенсию мужчины чаще всего планируют продолжить работать, женщины мечтают путешествовать

Путешествия, работа и дача — чему хотят посвятить себя россияне после выхода на пенсию. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие 2000 представителей экономически активного населения старше 45 лет из всех округов страны.

28% россиян мечтают путешествовать после того, как выйдут на заслуженных отдых. Каждый шестой продолжит трудиться, т.к. не видит жизни без работы (17%). Каждый седьмой посвятит высвободившееся время даче (16%). Каждый одиннадцатый планирует уделять время спорту (9%). 8% рассчитывают, что уж на пенсии-то им удастся отдохнуть. Каждый двадцатый будет помогать воспитывать внуков (5%).

У мужчин на первом месте среди планируемых активностей — работа, у женщин — путешествия. Заниматься спортом или просто отдыхать чаще хотят мужчины. Посвятить время хобби и внукам — женщины (причём хобби среди них в 2 раза популярнее внуков).

Чаще, чем год назад, россияне говорят о том, что на пенсии будут заниматься спортом, саморазвитием и продолжат работать.

Время проведения опроса: 19 февраля — 14 марта 2024 года.