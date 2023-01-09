После завершения действия режима прекращения огня истребительной авиацией ВКС России за сутки сбито пять самолётов воздушных сил Украины

На Донецком направлении ударами российской артиллерии сорвана попытка противника силами до роты 54-й механизированной бригады ВСУ контратаковать позиции российских войск в направлении населённого пункта Спорное Донецкой Народной Республики. Уничтожены до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап.

Министерство обороны Российской Федерации 8 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Объединенная группировка российских войск (сил) в районах проведения Специальной военной операции с 12 часов 6 января до 24 часов 7 января соблюдала объявленный режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения.

В течение всего периода прекращения огня украинские войска продолжали вести интенсивные обстрелы населённых пунктов и российских позиций.

На Купянском и Красно-Лиманском направлениях ВСУ произвели 78 артиллерийских и минометных обстрелов.

На Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях противник применял крупнокалиберную артиллерию для ведения обстрелов 155 раз.

По жилым кварталам города Донецк украинскими войсками было выпущено свыше 160 снарядов крупного калибра и 20 реактивных снарядов систем залпового огня.

В Запорожской области артиллерийский огонь открывался противником 89 раз.

На Херсонском и Криворожском направлениях украинская артиллерия применялась 55 раз.

Ответным огнём российских войск украинская артиллерия, из которой велись обстрелы населённых пунктов, подавлена.

После завершения действия режима прекращения огня на Купянском направлении российскими войсками было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области. Уничтожены более 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля.

Кроме того, в районах населённых пунктов Котляровка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника.

На Красно-Лиманском направлении российскими подразделениями после завершения режима прекращения огня нанесены артиллерийские удары по двум штурмовым группам ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики, а также скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Макеевка и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В результате ударов уничтожены более 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пикап и автомобиль. Кроме того, в районах населённых пунктов Артемовка и Серебрянка уничтожены диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

На Донецком направлении ударами российской артиллерии сорвана попытка противника силами до роты 54-й механизированной бригады ВСУ контратаковать позиции российских войск в направлении населённого пункта Спорное Донецкой Народной Республики. Уничтожены до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап.

На Южно-Донецком направлении в районе населённых пунктов Новомихайловка, Владимировка, Павловка и Нескучное Донецкой Народной Республики пресечены действия диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Уничтожены более 40 украинских военнослужащих, бронетранспортёр и три автомобиля.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красный Лиман и Константиновка Донецкой Народной Республики, а также 84 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 117-ти районах.

В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийским расчётам гаубичной батареи 59-й мотопехотной бригады и реактивных систем залпового огня «Град» на огневых позициях в районах населённых пунктов Карловка и Константиновка Донецкой Народной Республики.

Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбито пять самолётов воздушных сил Украины.

В районе населённого пункта Лозовое Харьковской области сбит украинский истребитель Су-27.

◽ В районе населённого пункта Изюм Харьковской области сбит самолёт Су-24 воздушных сил Украины. В районах населённых пунктов Николайполье и Новый Донбасс сбиты два украинских самолёта Су-25. В районе населённого пункта Веселое Донецкой Народной Республики сбит украинский самолёт МиГ-29.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Паталаховка, Куземовка, Кузьмино, Кременная и Пшеничное Луганской Народной Республики.

Кроме того, перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населённых пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Орехов Запорожской области, Степное Донецкой Народной Республики и города Донецк.

В районе населённого пункта Курдюмовка Донецкой Народной Республики сбита американская противорадиолокационная ракета «HARM».

Фото и видео: https://vk.com/mil