После завершения курса общей военной подготовки молодые военнослужащие будут направлены в подразделения радиотехнического полка Северного флота

Военнослужащие, поступившие на военную службу в ходе призывной компании 2023 года и прибывшие для её прохождения в радиотехнический полк армии ВВС и ПВО Северного флота, проходят курс общей военной подготовки.

По прибытию в радиотехнический полк офицеры рассказали им, об истории воинской части, особенности службы в радиотехнических войсках в Заполярье, а также социальных гарантиях военнослужащих. Часть молодого пополнения проявила интерес и захотела заключить контракт, связав свою жизни с защитой Родины.

Подготовленные офицеры, прапорщики и сержанты проводят с молодым пополнением занятия по строевой и огневой подготовке, общевоинским уставам, военно-медицинской подготовке, радиационной химической и биологической защите, инженерной и общественно-государственную подготовке, обеспечению безопасности воинской службы.

«Молодое пополнение прибывает к нам два раза в год, в течение двух месяцев они проходят курс общей военной подготовки, после чего будут осваивать воинские специальности в соответствии со своими должностями. У командования части постоянный контакт с родителями военнослужащих», — отметил командир войсковой части полковник Сергей Куликов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, после завершения курса общей военной подготовки военнослужащие будут направлены в подразделения полка, которые дислоцируются на территории всего Кольского полуострова и приступят к выполнению задач радиолокационной разведки воздушного противника и выдачи радиолокационной информации о воздушной обстановке в Заполярье.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475159@egNews