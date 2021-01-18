После завершения работ по прокладке ливневой канализации эта проблема должна уйти в прошлое

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора проверили ход ремонтных работ по устройству ливневой канализации на участке автомобильной дороги от улицы Алексея Позднякова до дома №65 по улице Адмирала флота Лобова.

Подрядчик уже сделал шесть смотровых и три дождеприёмных колодца, уложено 240 метров труб ливневой канализации и 330 метров резервных труб под кабель связи.

– Каждый год мы выполняем в городе сложные работы по капитальным ремонтам дорог. Это крупный объект и контроль за подрядчиком нужно ужесточить, – отметил Андрей Сысоев. – Также прорабатываем вопрос по замене опор уличного освещения. Это нужно будет сделать вместе с тротуарами и дорожным полотном.

– Самая главная часть ремонта этой дороги – ливневая канализация. Раньше практически каждый год на этом участке ниже по рельефу возникали подтопления. После реконструкции эта проблема должна уйти в прошлое, – отметил Евгений Никора. – Ходом работ я очень недоволен. Работы идут с отставанием. Сформирован график выполнения ремонта, который позволяет нагнать темпы за ближайшие четыре месяца и закончить реконструкцию в соответствии со сроками контракта.

Напомним, что в планах на 2021 год реконструировать улицу Адмирала флота Лобова в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» на участке от проспекта Героев-североморцев до улицы Алексея Позднякова. Всего в рамках национального проекта запланировано 28 автомобильных дорог в Мурманск.