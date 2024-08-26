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Мурманская область. Арктика (16+)26.08.24 10:30

После заявлений глав мировых центробанков доллар США дорожает к евро и фунту стерлингов, но падает к иене

Нефтяные цены уверенно растут с утра, инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Как сообщает finmarket.ru, по подсчётам армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ливанское шиитское движение «Хезболла» в воскресенье выпустило по северу Израиля около 230 ракет и более 20 беспилотников, однако большинство из них цели не достигли.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявлял, что ЦАХАЛ в результате превентивного удара удалось успешно атаковать арсеналы движения и вывести из строя тысячи реактивных снарядов.

В свою очередь, в «Хезболле» заявили, что данные израильской стороны об успехе упреждающих контрмер против атаки движения на Израиль не соответствуют действительности, а лидер движения Хасан Насралла сказал, что Израиль не смог сбить ни одной ракеты «Хезболлы».

Движение ранее распространило заявление о начале ответных мер на убийство в Бейруте в результате удара ЦАХАЛ одного из командиров движения Фуада Шукра.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дорожает к евро и фунту стерлингов, но падает к иене после заявлений глав мировых центробанков.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл в 23 августа заявил, что Федрезерв готов к снижению ставок, однако сроки и скорость этого процесса будут зависеть от ряда факторов.

«Пришло время для корректировки (денежно-кредитной) политики, и направление ясно», - сказал он в ходе выступления на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, где традиционно собираются главы ведущих мировых ЦБ.

Также он отметил, что повышательные риски для инфляции снизились, тогда как понижательные риски для занятости выросли, при этом «в целом экономика продолжает расти хорошими темпами».

Трейдеры оценивают вероятность снижения процентной ставки Федрезерва в сентябре на 25 базисных пунктов (б.п.) в 61,5%, на 50 б.п. - в 38,5%.

По состоянию на 9.33 мск за евро давали $1,1185 по сравнению с $1,1192 на закрытие предыдущей сессии.

Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1191 юаня против 7,1168 юаня в пятницу. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 300 млрд юаней ($42,1 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,3%, говорится в сообщении НБК. Последний раз китайский ЦБ менял её в июле, тогда она была снижена на 20 базисных пунктов (б.п.).

С учетом того, что в этом месяце истек срок погашения кредитов на 401 млрд юаней, банковская система зафиксировала чистый отток средств в размере 101 млрд юаней. Китайский ЦБ также предоставил банкам 471 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО, сохранив ставку по ним на уровне 1,7% годовых.

По состоянию на 10ё00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,87/93,11 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 62 копейки, средний курс продажи вырос на 56 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,6-90,5 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 91,6-91,7 рубля за доллар.

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