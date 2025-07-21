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Мурманская область. Арктика (16+)21.07.25 15:00

После жалобы жильцов был осуществлён покос зелёной зоны, отремонтировано ограждение контейнерной площадки

Еженедельно во дворах областного центра проходят встречи начальников управлений административных округов с мурманчанами.

На прошлой неделе в Октябрьском округе начальник управления Елена Ширшова встретилась с жителями дома №57 по улице Старостина. Темой диалога стала возможность отказа от использования мусоропровода и его закрытия из-за плохого состояния и наличия неприятного запаха в подъезде. Жильцы попросили провести дератизацию, отремонтировать поручень между первым и вторым этажами, а также входную группу подъезда. Они обратили внимание на необходимость приведения в порядок придомовой территории, модернизации контейнерной площадки и уточнили сроки замены лифта.

Жильцы дома №83/1 по проспекту Героев-североморцев рассказали начальнику управления Ленинского округа Андрею Костину о необходимости модернизации контейнерной площадки, а также приведения в порядок подвального помещения и детской площадки. Они выразили недовольство работой управляющей компании из-за нерегулярной уборки территории в зимний период.

Кроме того, были высказаны просьбы об установке дополнительной ступеньки и поручней на крыльце первого подъезда, покраске ограждений палисадников, проведении ямочного ремонта дороги.

На встрече начальника управления Первомайского округа Александра Боянжу с жильцами дома №119 по проспекту Кольскому внимание было уделено вопросам благоустройства и содержания придомовой территории.

Все обращения находятся на контроле или решаются оперативно. На прошлой неделе в доме №29 по ул. Шмидта управляющая компания привела в порядок подъезд и разработала новый график уборки. После жалобы жильцов дома №24 по проспекту Героев-североморцев был осуществлён покос зелёной зоны, отремонтировано ограждение контейнерной площадки около дома №83/1 по проспекту Героев-североморцев.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30448&page=1

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