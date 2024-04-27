Последнее испытание муниципального этапа: в Мурманске сдавали нормативы ГТО

Вчера завершилось последнее испытание муниципального этапа фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций II-VI ступени города Мурманска.

В МАУ ГСЦ «Авангард» юные мурманчане в возрасте от 8 до 18 лет участвовали в заплыве на 50 метров в свободном стиле.

Ранее участники фестиваля проходили испытания в МАУ ДО СШОР №4. Это бег, сгибание рук в упоре лежа на полу среди девушек, подтягивание из виса на высокой перекладине среди юношей, наклон вперед стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места.

Как сообщает администрация города Мурманска, в этом году участие принимали 430 мурманских школьников.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» участники проходят в три этапа: муниципальный, региональный и федеральный.

Финалисты последнего этапа получат золотые знаки отличия.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27252&page=1