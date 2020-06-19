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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.20 11:30

Последнее рельсовое звено обходного участка уложено

Сегодня строители уложили последнее звено пути обходного участка от станции Выходной до блокпоста 9 км, строительство которого началось после обрушения железнодорожного моста между станциями Выходной и Кола 1 июня. Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги, всего за период строительства было уложено 5,7 км нового пути. Это позволяет соединить станции Выходной и Мурмаши.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 1,5 км пути прокладывались по территории со сложным скальным рельефом, для чего было необходимо предварительно провести буровзрывные работы и вывезти скальный грунт. Также строители обновляют пути, которые проходят через город Кола, чтобы минимизировать шумовое и вибрационное воздействия на жилую застройку. Для этого уложен бесстыковой путь.

Региональные власти и руководство ОАО «РЖД» ожидают запуск новой схемы движения к 23 июня. Полностью восстановить объёмы движения на Мурманск планируют к октябрю - после реконструкции разрушенного моста на реке Кола.

Сотрудники Октябрьской железной дороги и администрации Кольского района в очередной раз напоминают жителям районного центра правила, которые необходимо соблюдать при переходе через железнодорожные пути. На специально обустраиваемых пешеходных переходах, а также в местах несанкционированного перехода железной дороги горожанам вручались памятки по правилам безопасности. В течение вчерашнего дня было распространено порядка двух тысяч памяток для взрослых со схемой расположения безопасных пешеходных переходов через железную дорогу в городе Кола, а также полтысячи напоминаний для детей по правилам безопасного поведения на железной дороге.

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Последние комментарии

Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
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МаринаФ
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Алекс
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