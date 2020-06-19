Последнее рельсовое звено обходного участка уложено
Сегодня строители уложили последнее звено пути обходного участка от станции Выходной до блокпоста
Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала,
Региональные власти и руководство ОАО «РЖД» ожидают запуск новой схемы движения к 23 июня. Полностью восстановить объёмы движения на Мурманск планируют к октябрю - после реконструкции разрушенного моста на реке Кола.
Сотрудники Октябрьской железной дороги и администрации Кольского района в очередной раз напоминают жителям районного центра правила, которые необходимо соблюдать при переходе через железнодорожные пути. На специально обустраиваемых пешеходных переходах, а также в местах несанкционированного перехода железной дороги горожанам вручались памятки по правилам безопасности. В течение вчерашнего дня было распространено порядка двух тысяч памяток для взрослых со схемой расположения безопасных пешеходных переходов через железную дорогу в городе Кола, а также полтысячи напоминаний для детей по правилам безопасного поведения на железной дороге.