Последнее жильё: Верховный суд Российской Федерации обобщил практику по банкротству граждан

Верховным судом Российской Федерации выпущен обзор судебной практики, в котором определены правовые позиции по важным для граждан, проходящих процедуру банкротства вопросам, касающихся формирования конкурсной массы.

В частности, Верховным судом были сформированы правовые подходы для применения исполнительского иммунитета в отношении единственного жилья должника. Осветим основные положения.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, например, при рассмотрении дела суд может распространить исполнительский иммунитет на несколько объектов недвижимости, если фактически они используются совместно и не превышают разумной потребности в жилище. Например, если должнику принадлежит две комнаты в коммунальной квартире, а сам должник состоит в браке и имеет несовершеннолетнего ребёнка, исполнительный иммунитет может быть распространен на обе комнаты.

Также Верховным судом определено, что в случае отсутствия документального подтверждения отнесения единственного жилища должника к жилому фонду, это не может служить основанием для отказа в применении к такому жилищу исполнительского иммунитета. Например, единственное жилье должника не стоит на кадастровом учёте, или жильё внесено в реестр недвижимости как нежилое, но при этом данные помещения пригодны для постоянного проживания.

При исключении из конкурсной массы суды должны учитывать место фактического проживания должника и членов его семьи. В случае если должник зарегистрирован по одному адресу, но проживает по-другому, суд, с учётом конкретных обстоятельств, может исключить из конкурсной массы жильё, где должник с семьей фактически проживает.

Осветил Верховный суд и вопросы приобретения замещающего жилья, при реализации заложенного единственног При этом финансовый управляющий должен своевременно вынести на обсуждение собрания кредиторов вопросы как о целесообразности реализации единственного жилья должника, так и о порядке приобретения замещающего жилья, который должен предусматривать конкретные критерии и исходить из приобретения должником права собственности на замещающее жильё не позже момента прекращения права собственности на имеющееся жильё.

«Сформированные Верховным судом правовые подходы способствуют защите конституционного права гражданина-банкрота на жилище и при этом соблюдают баланс интересов кредиторов и должника», - отмечает руководитель областного Росреестра Анна Бойко.