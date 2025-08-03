На большей части территории Мурманской области ожидается сильная жараПо поручению Президента РФ Владимира Путина мероприятия мастер-планов Арктики приоритизированы в национальных проектах
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.08.25 16:00

Последнее жильё: Верховный суд Российской Федерации обобщил практику по банкротству граждан

Верховным судом Российской Федерации выпущен обзор судебной практики, в котором определены правовые позиции по важным для граждан, проходящих процедуру банкротства вопросам, касающихся формирования конкурсной массы.

В частности, Верховным судом были сформированы правовые подходы для применения исполнительского иммунитета в отношении единственного жилья должника. Осветим основные положения.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, например, при рассмотрении дела суд может распространить исполнительский иммунитет на несколько объектов недвижимости, если фактически они используются совместно и не превышают разумной потребности в жилище. Например, если должнику принадлежит две комнаты в коммунальной квартире, а сам должник состоит в браке и имеет несовершеннолетнего ребёнка, исполнительный иммунитет может быть распространен на обе комнаты.

Также Верховным судом определено, что в случае отсутствия документального подтверждения отнесения единственного жилища должника к жилому фонду, это не может служить основанием для отказа в применении к такому жилищу исполнительского иммунитета. Например, единственное жилье должника не стоит на кадастровом учёте, или жильё внесено в реестр недвижимости как нежилое, но при этом данные помещения пригодны для постоянного проживания.

При исключении из конкурсной массы суды должны учитывать место фактического проживания должника и членов его семьи. В случае если должник зарегистрирован по одному адресу, но проживает по-другому, суд, с учётом конкретных обстоятельств, может исключить из конкурсной массы жильё, где должник с семьей фактически проживает.

Осветил Верховный суд и вопросы приобретения замещающего жилья, при реализации заложенного единственног При этом финансовый управляющий должен своевременно вынести на обсуждение собрания кредиторов вопросы как о целесообразности реализации единственного жилья должника, так и о порядке приобретения замещающего жилья, который должен предусматривать конкретные критерии и исходить из приобретения должником права собственности на замещающее жильё не позже момента прекращения права собственности на имеющееся жильё.

«Сформированные Верховным судом правовые подходы способствуют защите конституционного права гражданина-банкрота на жилище и при этом соблюдают баланс интересов кредиторов и должника»,  - отмечает руководитель областного Росреестра Анна Бойко.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)68% работающих жителей Мурманской области каждый день испытывают эмоциональное выгорание на работе
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Комментарий к новости:Где в России вахтовикам заплатят самые высокие зарплаты? А также насколько конкурентны зарплаты в СЗФО? Аналитика hh.ru
Григорий Николаевич Рыбников
27.07.25 17:43
Губернатор не ответил ни на один вопрос относительно застройки малой Долины Уюта.
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
Марианна
24.07.25 10:45
Наверное, не от травм скончалась, а от ранений.
Комментарий к новости:На полуострове Рыбачий перезахоронили останки защитницы советского Заполярья
-Правовая консультация (18+)Последнее жильё: Верховный суд Российской Федерации обобщил практику по банкротству граждан
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:40«В. Гости». Познавательная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области отмечается сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 17 копеек, доллар вырос на 1 копейку-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Ужасы нашего городка, или В Мурманске в кирпичном доме №10 на улице Октябрьской фасад и потолок держатся на честном слове-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в августе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»