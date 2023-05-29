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Мурманская область. Арктика (16+)29.05.23 08:45

«Последние номады Северной Европы»: в областном краеведческом музее открылась выставка из собрания Российского этнографического музея

Впервые широкая аудитория сможет познакомиться с уникальными коллекциями экспонатов, характеризующих традиционную культуру самого северного коренного народа Европы – групп российских, норвежских и финских саамов (лопарей).

Происхождение, история и культура саамов остаются недостаточно изученными, а труднодоступность и суровые природные условия края обусловили множество легенд, сложившихся о лопарях – последних номадах Северной Европы и об их родине – Лапландии. Экспозиция подготовлена совместно с Российским этнографическим музеем (РЭМ) и приурочена к 85-летию со дня образования Мурманской области.

Выставка состоит из двух разделов. Первый повествует о своеобразии культурного наследия скандинавских и кольских саамов, различных моделях традиционной системы жизнеобеспечения оленных, береговых и лесных представителей этого народа на примере хозяйственных занятий – оленеводства, рыболовства, охоты; средств передвижения; праздничной и повседневной одежды и украшений; поселений и типов временных и стационарных жилищ; народных ремёсел – изготовления изделий из меха, овечьей шерсти, кости, рога, серебра; берестяной и деревянной утвари; предметов воспитания детей; обрядовых и культовых вещей.

Второй раздел знакомит с историей изучения саамов известными и малоизвестными широкой публике собирателями саамского фонда Российского этнографического музея. Более подробную информацию об их биографиях и творческих судьбах можно получить благодаря QR кодам, отсылающим к виртуальному проекту «Собиратели» и онлайн-выставкам музея.

Для выставки отобрано 150 редких экспонатов, более 40 фотографий и рисунков из фондов РЭМ, создающих исторически достоверный образ кочевого народа и зафиксировавших многие архаичные стороны быта, а также черты модернизации XIX – первой трети XX века. Авторы выставки также рассказывают посетителям о значительном личном вкладе в формирование саамского фонда РЭМ и в изучение происхождения удивительного саамского народа известных учёных, общественных деятелей, корреспондентов и сотрудников музея, работавших в конце XIX – начале XX века. Практической целью их исследований являлась разработка проектов по развитию хозяйства народов Крайнего Севера.

Экспозиция будет работать в музее по адресу ул. Академика Павлова, 1а до 20 сентября, сообщает Министерство культуры Мурманской области.

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457265853%2Fwall-139605315_22912

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