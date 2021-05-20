Последние звонки в школах Заполярья пройдут без дополнительных ограничений

Никаких дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом, помимо уже действующих, в регионе вводить не планируется. Это касается в том числе и проведения последнего звонка в школах, заявил губернатор Андрей Чибис на заседании регионального Межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности населения в связи с возможным распространением коронавирусной инфекции.

Праздники последнего звонка в школах обязательно состоятся, но с соблюдением противоэпидемических и профилактических требований.

«Родители смогут отпраздновать последний звонок со своими детьми. Важно провести мероприятия с учетом требований действующих санитарных правил», – подчеркнул губернатор.

Существует два сценария проведения праздника. Если речь идет о линейках и прочих мероприятиях на открытом воздухе, единственное обязательное требование – соблюдение социальной дистанции.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, если мероприятия проводятся в помещении, то руководство школ должно предусмотреть вариант, при котором праздник последнего звонка пройдёт в составе только одного класса. Участие в нем смогут принять ученики и их родители (законные представители). Руководство школ может составить график проведения последнего звонка в актовом зале, где поочередно будут проходить мероприятия для разных классов. В этом случае после каждого мероприятия необходимо провести дезинфекцию помещения. Обязательные требования во время проведения праздника последнего звонка в закрытом помещении: социальная дистанция, соблюдение масочного режима, дезинфекция рук, входной фильтр и дезинфекция помещения.