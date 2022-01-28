Последний домашний матч ХК «Мурман» в январе – в субботу

Уже в эту субботу, 29 января 2022 года, в столице Кольского Заполярья на стадионе «Строитель» состоится последний в январе домашний матч хоккейного клуба «Мурман» в рамках XXX Чемпионата России по хоккею с мячом в Суперлиге, после чего последует серия выездных матчей. Хоккеистам предстоит провести игры в Новосибирске, Кемерово, Первоуральске и Красноярске.

Субботний матч пройдёт на стадионе «Строитель», начало в 13.00. Наш противник – команда «Строитель» из Сыктывкара. На данный момент «Мурман» находится на одиннадцатой строчке турнирной таблицы.

Приходите 29 января 2022 года на стадион «Строитель» к 13.00, приглашайте родных и близких! Среди болельщиков будут разыграны 10 эксклюзивных календарей хоккейного клуба «Мурман», выпущенных лимитированным тиражом. На его страницах изображены ваши любимые игроки!

Напомним, хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе отечественного спорта. Поддержка клуба обеспечивается средствами из регионального и муниципального бюджетов и силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнеров. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба – стадион «Строитель» и содействуют развитию юношеского спорта.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247800%2Falbum-149919532_00%2Frev