«Последний город Империи» - первый исторический подкаст о Мурманске ждёт слушателей на цифровых платформах

В Кольском Заполярье вышел исторический подкаст – о Мурманске. Проект получил название «Последний город Империи». Команда создателей подкаста – Александра Ялковская и Артемий Букшин – стали победителями конкурса грантов для творцов в области современного искусства и получили поддержку Министерства культуры Мурманской области.

Авторы проекта воссоздадут историю Мурманска, используя рассказы и воспоминания жителей столицы региона. Гостями студии становятся старожилы и почётные граждане города.

«Основных задач проекта три. Повысить уровень вовлечённости лиц старшего поколения в современную медиасреду, популяризировать историю Мурманска, особенно среди молодёжи, и сохранить архив голосов мурманчан для будущих поколений», – рассказывает о подкасте Александра Ялковская.

По мнению авторов, подкаст в аудиоформате – универсальный канал получения-передачи информации, который одинаково подходит для аудитории разного возраста. Статистика прослушиваний «Последнего города Империи» это подтверждает – подкаст интересен и тем, кому нет 10 лет, и тем, кто старше 75 лет.

«Последний город Империи» уже доступен на всех популярных подкаст-платформах – свет увидели первые два выпуска. В них можно узнать о появлении города, а также о том, какой столицу Кольского Заполярья видели её жители в 1930-е годы. Выпуски выходят каждую неделю, следить за новостями можно в группе проекта «ВКонтакте».