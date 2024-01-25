Последний модуль второй технологической линии «Арктик СПГ-2» отправлен с китайской верфи в порт Мурманск

Судно с последним модулем для второй технологической линии проекта «Арктик СПГ-2», реализуемого компанией «НОВАТЭК», направляется из Китая в порт Мурманск.

Как сообщает норвежский отраслевой портал «High North News» (HNN), модуль строился на верфи «Penglai Jutal Offshore Engineering» в Пэнлае (Шаньдун). Его транспортирует судно большой грузоподъёмности «Hunter Star». В начале января с этой же верфи было отправлено два модуля судами «Red Box Audax» и «Pugnax».

Как уточняет издание, компания осуществит монтаж последних трёх модулей в феврале этого года на заводе в Белокаменке под Мурманском. Вторая технологическая линия может быть готова к отправке на место уже этим летом.

Как сообщает portnews.ru, технологическая линия СПГ состоит из различных компонентов для обработки, очистки и преобразования природного газа в сжиженный природный газ (СПГ).

«Арктик СПГ 2» (Ямал) — флагманский проект компании «НОВАТЭК», состоящий из трёх производственных линий. Он предусматривает строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа (СПГ) общей мощностью 19,8 млн тонн в год и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год.

Фото: https://www.highnorthnews.com/en/china-continues-deliver-prefabricated-modules-support-russias-arctic-lng-2-project