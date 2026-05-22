Последний роман Дмитрия Коржова представят на вечере памяти в Мурманске
23 мая в 15.00 в областной научной библиотеке состоится вечер памяти «Тот, кто зажигает свет». Мероприятие посвящено писателю, журналисту и литературному критику Дмитрию Коржову.
Гостям представят последний роман творца «Полюшко-поле», а также библиографический указатель «Дмитрий Коржов: писатель, литературный критик, краевед», который подготовили специалисты «Научки».
Почтить память Дмитрия Валерьевича придут его друзья, коллеги и поклонники литературного творчества.
Напомним, Дмитрий Коржов — автор более двадцати поэтических сборников, прозы, литературной критики, очерков и интервью. Писатель и журналист внёс большой вклад в возрождение празднования Дня славянской письменности и культуры в Кольском Заполярье.
Вход свободный (г. Мурманск, улица Софьи Перовской, 21а. Конференц-зал, 4 -й этаж). (12+)
