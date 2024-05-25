Последний звонок: 59 воспитанников мурманской «Нахимовки» провожают во взрослую жизнь

В школах, лицеях и гимназиях Мурманской области проходят торжественные мероприятия, посвящённые окончанию учёбы – «Последние звонки». Выпускников самого северного в стране Филиала Нахимовского военно-морского ордена Почёта училища в городе Мурманск - легендарной «Нахимовки» поздравил заместитель губернатора региона Владимир Евменьков.

«За годы учёбы в военном училище вы узнали многое, нашли то, что по душе именно вам, научились рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения. Всё это обязательно пригодится вам во взрослой жизни, и ваши наставники – учителя сделали всё для того, чтобы вы шли по ней уверенно. Вы – будущее нашего региона и нашей страны. От ваших талантов, энергии, целеустремлённости зависит не только то, как сложится ваша жизнь, но и то, как все мы будем жить здесь через пять или двадцать пять лет. Перед вами открыто множество возможностей. Вы – главная наша ценность, и на уровне региона и страны делают всё возможное для того, чтобы помочь вам реализовать себя и достичь успеха. Желаю вам успешно сдать экзамены, поступить в выбранное учебное заведение и так же уверенно, с тем же чувством защищённости идти дальше по жизни. Мы верим в вас!», – сказал вице-губернатор.

С окончанием училища нахимовцев также поздравил заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Дмитрий Украинец. Завершились торжества по традиции прохождением личного состава учащихся 7 курса училища торжественным маршем.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в этом году из мурманской «Нахимовки» выпускается 59 воспитанников. Это первый выпуск, который прошёл весь путь обучения с 5 до 11 класса.

Фото: https://gov-murman.ru