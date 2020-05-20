«Последний звонок» отменён, но запрет на реализацию алкогольной продукции, в том числе и пива, действует

Правительством Мурманской области отменено постановление от 16.03.2020 № 111-ПП «О днях проведения мероприятия «Последний звонок» в 2020 году», которым были установлены дни запрета продажи алкогольной продукции в Мурманской области при проведении мероприятия «Последний звонок» согласно пункту 2 статьи 5.1 закона Мурманской области от 10.11.2011 № 1415-01-ЗМО «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области».

Отмена запрета продажи алкогольной продукции связана с продлением срока действия запрета на территории региона досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан независимо от численности участников (п. 27 постановления правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП).

Вместе с тем, запрет реализации алкогольной продукции (в том числе пива) в магазинах на территории Мурманской области 1 июня (День защиты детей), 27 июня (День молодёжи) и 1 сентября (День знаний) действует и подлежит исполнению, пишет licensing.gov-murman.ru.