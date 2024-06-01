Последний звонок прозвенел для учеников транспортно-логистического класса

На прошедших выходных в гимназии №8 города Мурманска прозвенел последний звонок для выпускников шестого потока транспортно-логистического класса. Ребята постарались сделать этот праздник незабываемым, устроив его в стиле «Пиратов Карибского моря». Ведь выпускники – словно юные моряки, отправляющиеся в свое первое свободное плавание. Поздравить ребят пришли и представители Мурманского морского торгового порта НТК.

«Два года вы углубленно изучали сферу транспорта и логистики – базу для Мурманского морского торгового порта. Вне зависимости от того, какое направление вы выберете, я желаю, чтобы оно вело вас туда, где вы будете заниматься любимым делом, где вас будут окружать надёжные друзья и любящие вас близкие люди, где вы сможете принести пользу и состояться в жизни», - отметил заместитель исполнительного директора, директор по производству Мурманского морского торгового порта НТК Виталий Власов.

В ответ выпускники поблагодарили портовиков за те уникальные знания, которые были донесены доступным языком специалистами в своей области.

«Хочется поблагодарить Мурманский морской торговый порт НТК за ту неоценимую помощь, которую он оказывает нашему учебному заведению. Первые юные логисты сели за свои парты 1 сентября 2017 года. И за это время мы отметили, как качественно вырос уровень образования ребят. Для них – это уникальный опыт, позволяющий определиться с профессией на всю жизнь», - подчеркнула директор гимназии №8 г. Мурманск Ольга Клейнос.

Праздник получился по-настоящему тёплым. Гимназисты смеялись и плакали, шутили и вспоминали забавные ситуации из учебных будней. Впереди у ребят экзамены, выбор профессионального пути, принятие ответственных решений, покорение новых вершин.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254912%2Falbum-149919532_302938236