Последствия аварийного разлива нефтепродуктов в акватории порта Мурманск полностью ликвидированы

Спасатели Северного филиала Морской спасательной службы устранили все последствия аварийного разлива нефтепродуктов в районе причала №4 Мурманского морского порта. Разлив произошёл во время бункеровки судна «Serene Lydia», флаг Багамские острова.

По оценкам специалистов, разлив тяжёлого топлива произошёл с борта бункеруемого судна через воздушные гуськи топливных танков.

К ликвидации последствий аварии были оперативно привлечены спасатели Северного филиала Морспасслужбы. В район нахождения судна «Serene Lydia» вышли спасательные катера-бонопостановщики «Виктор Петров» и «Маркаб» с дежурными силами спасательных подразделений на борту. После ошвартовки у борта судна спасатели Морспасслужбы развернули боновые заграждения и локализовали нефтепродукты, исключив угрозу распространения разлитого топлива по акватории порта.