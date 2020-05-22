Последствия аварийного разлива нефтепродуктов в акватории порта Мурманск полностью ликвидированы
Спасатели Северного филиала Морской спасательной службы устранили все последствия аварийного разлива нефтепродуктов в районе причала №4 Мурманского морского порта. Разлив произошёл во время бункеровки судна «Serene Lydia», флаг Багамские острова.
По оценкам специалистов, разлив тяжёлого топлива произошёл с борта бункеруемого судна через воздушные гуськи топливных танков.
К ликвидации последствий аварии были оперативно привлечены спасатели Северного филиала Морспасслужбы. В район нахождения судна «Serene Lydia» вышли спасательные катера-бонопостановщики «Виктор Петров» и «Маркаб» с дежурными силами спасательных подразделений на борту. После ошвартовки у борта судна спасатели Морспасслужбы развернули боновые заграждения и локализовали нефтепродукты, исключив угрозу распространения разлитого топлива по акватории порта.
Для сбора образовавшейся нефтяной плёнки был применён скиммер «Elastec TDS 136G/ES-400». В результате спасательной операции было собрано более