Послушаем песни Белого моря в «Кировке»

7 октября в 16.00 в Мурманском областном Дворце культуры им. С.М. Кирова состоится творческий вечер с Александром Софроновым - бардом, композитором, автором и исполнителем песен.

«Кировка» приглашает познакомиться с его уникальным творчеством, которое пронизано глубоким эмоциональным содержанием и открывает новые грани музыкального искусства. Кроме того, Александр Софронов является автором песен к мультсериалу «Фиксики». В своё время автор стал лауреатом Грушинского фестиваля.

На встрече можно будет задать вопросы Александру, узнать о его вдохновении и историях создания песен, а также насладиться живым исполнением музыки. Это отличная возможность окунуться в мир музыкального творчества и поделиться своими эмоциями с другими ценителями искусства.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457277091%2Falbum-23902826_00%2Frev