«Посмотри на город сверху» вместе с «Научкой»

Сотрудники Мурманской областной научной библиотеки 3 августа приглашают северян и гостей Мурманска на неформальную экскурсию «Посмотри на город сверху».

Как пишет vk.com/murmannauchka, из окон четвертого этажа «Научки» открывается живописный вид на центральную часть Мурманска, откуда начинается его история. Гости совершат виртуальное путешествие по Мурманскому морскому торговому порту, центральным улицам, скверам, увидят главные исторические и архитектурные достопримечательности, познакомятся с «биографиями» знаменитых мурманских домов.

Затем участники экскурсии рассмотрят через подзорную трубу те здания и памятники, о которых шла речь во время виртуального путешествия.

Неформальная экскурсия состоится в субботу, 3 августа, в 13.00. Вход свободный. (6+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457280048%2Falbum-44573273_00%2Frev