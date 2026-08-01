«Посмотри в глаза Героям»: в Мурманске откроется выставка памяти защитников Отечества

Сегодня, 1 августа, в 12.00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится презентация всероссийского выставочного проекта, посвящённого памяти погибших героев – участников специальной военной операции.

В основе экспозиции – 20 фотопортретов военнослужащих 80-й мотострелковой бригады. Это не просто снимки, а истории героев-северян, которые пожертвовали своими мечтами, будущим и жизнью ради Отчизны. О подвиге каждого из них на торжественной презентации расскажут организаторы выставки.

Особое место среди работ занимает фотопортрет Героя России Дениса Васильченко, личные вещи которого в этот день будут переданы в фонды краеведческого музея.

Инициатором выставки выступила Межрегиональная общественная организация «Вечная память Героям». Проект уже объединил 34 региона страны, продолжая важнейшую миссию – сохранять память о тех, кто ценой собственной жизни защищал Отечество. В Мурманской области выставку представляет региональный филиал организации под руководством Марины Голубцовой.

Выставка будет работать всего два дня – 1 и 2 августа. (6+)

Фото: https://vk.ru/murmanculture?z=photo-139605315_457289269%2Fcbeeff725ac9313dea