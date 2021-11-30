Пособия по временной нетрудоспособности с 1 января начнут выплачивать автоматически

С 2022 года больничные полностью переведут в электронный формат, а пособия по ним будут начислять автоматически. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина.

Постановлением утверждаются новые правила взаимодействия государственных учреждений и работодателей с Фондом социального страхования (ФСС). Пособия по-прежнему будет выплачивать фонд, однако гражданам не нужно будет подавать для этого заявление или предоставлять какие-либо документы.

Сведения о зарплате, об отпуске по беременности и родам будут передавать работодатели, а информация о факте рождения ребёнка поступит из информационной системы ЗАГС. В беззаявительном порядке также будут начислять пособия по беременности и родам и при рождении ребёнка.

Больницы и поликлиники будут загружать больничные в единую базу Фонда соцстрахования. Оттуда листки нетрудоспособности поступят работодателю и самому гражданину на портал госуслуг.

ФСС выплатит работнику пособие, основываясь на полученных сведениях и документах. Информация о назначении и выплате пособия будет опубликована в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Её также направят гражданам при помощи портала госуслуг.

Кроме того, в случае необходимости ФСС сможет запрашивать дополнительную информацию у Пенсионного фонда (ПФР), Федеральной налоговой службы (ФНС) и других госучреждений.