Посол по особым поручениям МИД России встретился с ректором МАГУ

8 сентября в Мурманской Арктическом государственном университете прошла рабочая встреча Посла по особым поручениям МИД России, старшего должностного лица Арктического совета от Российской Федерации Николая Корчунова с руководством вуза. В мероприятии также приняли участие заместитель директора института исследований и экспертизы Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Юлия Зворыкина, проректор по научно-исследовательской деятельности МАГУ Мария Князева и молодёжный посланник РФ по международному сотрудничеству в Арктике, сотрудник отдела международного сотрудничества МАГУ Михаил Уксусов.

Встреча была посвящена обсуждению возможностей встраивания работы университета в повестку председательства России в Арктическом Совете и в деятельность Университета Арктики. Кроме того, стороны обсудили перспективные направления проектной научно-исследовательской, социальной и культурной деятельности, возможности сотрудничества с крупными государственными и частными стейкхолдерами, а также молодёжную повестку председательства России в Арктическом Совете.

По словам ректора МАГУ Ирины Шадриной, университет обладает множеством компетенций по рассмотренным вопросам, в частности по линии развития креативных индустрий в Арктике, здоровьесбережения, пространственного планирования береговых территорий, а также социальной, образовательной и молодёжной повестки.

Проректор МАГУ по научно-исследовательской деятельности Мария Князева анонсировала проведение крупнейшей международной конференции по внутренним морям EMECS’14, которая впервые пройдет за полярным кругом на базе МАГУ в 2024 году по инициативе Международного центра экологического менеджмента прибрежных морей (EMECS, Япония). Посол по особым поручениям Николай Корчунов отметил, что данное мероприятие как нельзя лучше повлияет на международную повестку в Арктике, особенно принимая во внимание тот факт, что Япония является страной-наблюдателем в Арктическом Совете.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, мероприятие прошло в рамках межведомственных опытно-исследовательских учений МЧС, приуроченных к программе председательства РФ в Арктическом Совете.