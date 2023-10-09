«Посольство гостеприимства»: в Москве состоялась презентация арктической кухни

На форуме регионов России «Развитие туристкой инфраструктуры», прошедшем 3–6 октября в рамках 26-й международной выставки индустрии гостеприимства «PIR EXPO-2023» в Москве, состоялась презентация туристского и инвестиционного потенциала Мурманской области, которая организована при финансовой поддержке компании «Газпром недра».

Одним из ярких событий форума стало торжественное мероприятие «Посольство гостеприимства», направленное на продвижение региональных кулинарных брендов и специалитетов (деликатесов).

«Арктические территории всё больше привлекают туристов. Мурманская область - это не только путешествие за северным сиянием и экстримом, но и путешествие вкуса. Оленина, рыба и морепродукты, северные ягоды и даже ягель становятся базой для создания необычных блюд», - отметил председатель Комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев. Он также поблагодарил компанию «Газпром недра» за многолетнее сотрудничество и поддержку проектов, способствующих расширению возможностей региональной туристской сферы.

В ходе мероприятия более 700 гостей смогли познакомиться с туристическим потенциалом Мурманской области через информационную и презентационную продукцию, а также принять участие в презентации арктической кухни. Участники смогли попробовать популярные позиции гастрономических фестивалей Мурманской области «Вкус Арктики», среди которых индигирка из палтуса с северными ягодами, солонина из северного оленя, мурманский гребешок с соусом из королевского краба, лосось пряного посола и много другое.

Как сообщает региональный комитет по туризму, это не первый совместный проект Мурманской области и ООО «Газпром недра», ранее благодаря совместной работе был обустроен фронт-офис Туристского информационного центра Мурманской области в сельском поселении Териберка, а также выстроена работа в сфере цифровизации путем установки видеонаблюдения в сети туристских информационных центров в Мурманской области (Мурманск, Териберка, Умба, Никель).

Фото: https://gov-murman.ru