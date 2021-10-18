Пост министра информационной политики Мурманской области займёт Ольга Степакова

На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил о новом назначении в правительстве области. Пост министра информационной политики региона займёт Ольга Степакова.

«Ольга Андреевна проявила себя очень системным и эффективным руководителем, работая в аппарате правительства, и я убеждён, что с новыми задачами она также справится. Желаю успехов и удачи!», – отметил в этой связи глава региона.

Ольга Степакова до последнего времени трудилась в должности заместителя руководителя аппарата правительства Мурманской области.