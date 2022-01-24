Пост министра внутренней политики Мурманской области займёт Анна Головина

Советник губернатора Мурманской области Анна Головина займёт пост министра внутренней политики региона. Кадровое решение озвучил на оперативном совещании глава области Андрей Чибис.

«Анна Германовна – человек в области всем известный. Весь спектр стоящих перед ней задач мы предметно обсудили. Желаю Вам успехов в работе в этом направлении!», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Анна Германовна Головина – кандидат педагогических наук, в течение десяти лет работала на различных должностях в органах власти Чувашской республики. В 2020 году занимала пост министра образования и науки Мурманской области. С конца декабря 2021 года трудилась в должности советника губернатора Мурманской области.

На посту советника в сферу ответственности Анны Головиной входили вопросы внутриполитического блока.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436110/#&gid=1&pid=1