Постановка задач на ближайшие шесть лет - 29 февраля Президент России огласит послание Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин рассказал, что готовит послание Федеральному Собранию РФ, и подчеркнул, что это будет постановка задач на ближайшие шесть лет.

«Это будет постановка задач на ближайшие шесть лет», – сказал Владимир Путин на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив.

Напомним, послание президента Федеральному Собранию проходит ежегодно в Георгиевском зале Кремлевского дворца. В этом документе глава государства обозначает основные направления внешней и внутренней политики.

В предыдущем послании отдельное внимание президент уделил развитию Северного морского пути, как важнейшего проекта, который позволяет развивать экономику нашей страны. Глава государства отметил, что развитие СМП увеличит грузооборот этой важной транспортной артерии.

«Уверен, что в новом послании президента Владимира Путина будет затронута тема развития Арктики, Северного морского пути, будут подняты и даны дополнительные поручения по развитию экономики и социальной сферы, по поддержке военных и членов их семей и, конечно, по развитию всей нашей страны в целом, но те решения по развитию Арктики и Мурманской области, которые президентом уже приняты, дают нам серьёзную основу для дальнейшего активного и эффективного развития», – рассказал информационному агентству ТАСС о своих ожиданиях от предстоящего события губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По словам губернатора Андрея Чибиса, только за последний год получили реализацию проектов и ряд новых поручений для развития Мурманской области на годы вперед. В их числе – реновация ЗАТО, газификация Мурманской области, компенсация выпадающих расходов на закупку мазута и другие.

«Владимир Владимирович Путин дал сразу ряд поручений по предложениям, которые были озвучены от Мурманской области на совещаниях по «Арктической ипотеке» и опорным населённым пунктам Арктики. Также президент дал поручение о введении «полярок» с первого дня работы. Мы очень ждём возвращения этой меры поддержки для Крайнего Севера», – отметил Андрей Чибис.

Послание главы государства Федеральному Собранию покажут на «Первом канале» и на телеканале «Россия 1». Начало трансляции в 12.00.