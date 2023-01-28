Постановки Мурманского областного театра кукол увидят на Алтае, а с их творчеством мы познакомимся осенью

Мурманский областной театр кукол вновь стал участником федеральной программы «Большие гастроли». В рамках проекта труппа учреждения отправится с постановками на Алтай.

Этой осенью в заполярной столице пройдут спектакли Алтайского государственного театра кукол «Сказка». Северянам покажут постановки «Жихарка», «Денискины рассказы» и «Легенда о добром Л». Мурманский театр кукол в свою очередь приготовил для зрителей в Барнауле спектакли «Дюймовочка», «Бармалей» и «Муха-цокотуха».

Стартовавшая в 2014 году программа «Большие гастроли» призвана формировать единое культурное пространство страны, расширяя рамки творческого взаимодействия театральных коллективов; способствовать привлечению новой зрительской аудитории на территории России и стран ближнего зарубежья. Благодаря «Большим гастролям» зрители знакомятся с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров, масштабные гастроли которых проходят с полноценными декорациями и костюмами, основным актерским составом, с участием выдающихся представителей театрального искусства.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Мурманский областной театр кукол участвует в программе «Большие гастроли» с 2017 года. За это время в рамках проекта заполярный коллектив уже побывал в Крыму, Нижегородской области, Республике Коми и Костроме.

Фото: https://gov-murman.ru