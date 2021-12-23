Постановление о создании Министерства государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области подписано

Губернатором Мурманской области подписано постановление о мерах, направленных на создание Министерства государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области. Государственная жилищная инспекция региона будет реорганизована в министерство в связи с объединением полномочий по осуществлению жилищного и строительного надзоров в единый исполнительный орган государственной власти Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, новое министерство будет осуществлять контрольно-надзорные функции в жилищной сфере и в сфере строительства, лицензирование деятельности в сфере управления многоквартирными домами. Соответствующие полномочия в сфере строительного надзора будут переданы из Министерства строительства Мурманской области.

Данные меры направлены на усиление контроля в жилищной и строительной сфере и оптимизации работы надзорных ведомств.