Постановление правительства РФ позволит доставлять и перерабатывать на рыбзаводах сырьё, добытое в удаленных районах промысла

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволяет участникам программы инвестквот производить на береговых заводах продукцию из водных биоресуров, прошедших предварительную обработку, включая заморозку.

Постановление №1547 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам закрепления и предоставления доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства» подписано Михаилом Мишустиным 24 сентября и опубликовано на портале правительственной информации 29 сентября.

Ранее руководитель отраслевой ассоциации ВАРПЭ Герман Зверев обращался к премьер-министру с письмом, в котором обратил внимание, что предприятия, строящие береговые рыбоперерабатывающие заводы в рамках программы инвестиционных квот, могут столкнуться с нехваткой сырья. Такой риск возник в связи с большой востребованностью механизма инвестквот: в рамках этой программы уже построено 11 заводов, ещё 14 находятся на стадии проектирования и строительства. Первоначальные планы по количеству заводов оказались превышены более чем в 2 раза.

Принятие данного постановления позволит доставлять и перерабатывать на заводах сырьё, добытое в удаленных районах промысла, и подвергшееся обработке для сохранения надлежащего качества.

В подписанном Михаилом Мишустиным постановлении конкретизируется, что предприятия могут работать с уловами биоресурсов «в том числе прошедших одну или несколько технологических операций (сортировку, охлаждение, заморозку, потрошение, обезглавливание)».