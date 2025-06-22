Постановление региональной Гострудинспекции о назначении административных наказаний оставлены в силе

Решениями Суда постановления Гострудинспекции в Мурманской области о назначении административных наказаний за нарушения требований охраны труда по частям 1, 3 и 4 статьи 5.27.1 КоАП РФ оставлены в силе. В Октябрьский районный суд г. Мурманска с жалобами на указанные выше постановления обратился защитник АО «Аэропорт Мурманск».

Нарушения были зафиксированы в ходе расследования смертельного несчастного случая. В том числе, была выявлена невыдача работнику СИЗ, которые относятся ко 2-му классу защиты, работник не был ознакомлен с картой профессиональных рисков на рабочем месте, а также работник был допущен к работе без прохождения в установленном порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда. Представитель Общества в своих исковых требованиях просил изменить размер административной санкции.

По итогам рассмотрения жалоб судом вынесены решения, согласно которым постановления Гострудинспекции о назначении административных наказаний оставлены без изменения, а жалобы защитника АО «Аэропорт Мурманск» - без удовлетворения.