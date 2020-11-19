Постановлением правительства Мурманской области установлен новый прожиточный минимум

Согласно указанному нормативному правовому акту, с 1 октября 2020 года величина прожиточного минимума на территории нашего региона составляет в расчёте на душу населения 18079 рублей, для трудоспособного населения – 18767 рублей, для пенсионеров – 14961 рубль, для детей – 18326 рублей.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения и по всем социально-демографическим группам населения увеличилась по сравнению со II кварталом 2020 года: на душу населения на 1,0%, для трудоспособного населения и пенсионеров на 1,0%, для детей на 2,2%, сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области.