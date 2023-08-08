Поставки рыбной продукции полностью покрывают потребности внутреннего рынка как в объёме, так и по разнообразию ассортимента

По оперативным данным Росстата, производство рыбной продукции за первое полугодие 2023 года достигло 2 млн тонн - на 4%, или на 71 тысячу тонн больше уровня 2022 года.

Рост производства наблюдается в сегменте мороженой рыбы – на 8%, до 1,39 млн тонн, рыбного фарша и прочего мяса рыб – на 24%, до 52 тысяч тонн, ракообразных, моллюсков, водных беспозвоночных мороженных и приготовленных – на 22%, до 73 тысяч тонн.

За этот период российскими рыбаками было добыто 3,2 млн тонн - на 11% выше показателя аналогичного периода 2022 года.

Экспорт рыбной продукции в январе-июле 2023 года (без учёта торговли вне зоны действия таможни) составил порядка 1,2 млн тонн - на 2,5% больше уровня 2022 года.

Рыбный импорт за первое полугодие составил около 344 тысяч тонн, что на 36% больше уровня 2022 года

Как сообщает Росрыболовство, поставки рыбной продукции отечественного вылова и импорта полностью покрывают потребности внутреннего рынка как в объёме, так и по разнообразию ассортимента.

Фото: https://gov-murman.ru