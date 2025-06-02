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Мурманская область. Арктика (16+)02.06.25 19:35

Поставки угля в Северном и Северо-Западном направлении могут сократиться в два раза к 2030 году

Эксперты «NEFT Researc»h (https://t.me/s/nagora_coalanalytics) прогнозируют сокращение объёмов поставки угля в Северном и Северо-Западном направлении в два и более раз к 2030 году в случае сохранения текущей рыночной конъюнктуры (при стагнации мировых цен). При этом на ближайшие годы (2025-2026 г.г.) придётся до половины сокращения. Один из способов сдержать негативные последствия этого процесса — реализация мер государственной и тарифной поддержки.

Данил Токмин, партнёр консалтинговой компании «Neft Research», в рамках конференции «Перспективы развития портово-транспортной инфраструктуры Балтики до 2030 г.» подробно рассказал о ситуации журналисту paluba.media: «Реализация мер государственной поддержки и возвращение понижающих коэффициентов РЖД способно сдержать падение. Однако стабилизация ситуации возможна лишь при обеспечении равномерного распределения маржинальности между участниками отрасли (угольщики, операторы полувагонов, портовые компании, РЖД).

Для этого, по оценкам «NEFT Research», требуется возвращение тарифов РЖД к уровням 2022 года (в реальном выражении) и значительное сокращение ставок перевалки в портах Балтики.

В портах Мурманска ставки уже находятся на равновесном (конкурентном) уровне», — заключил эксперт.

В последние два года спрос на уголь снижается из-за комплекса структурных и рыночных факторов. Ключевую роль играет переход промышленности и энергетики на более экологичные виды топлива — прежде всего газ и возобновляемые источники.

На экспортном рынке давление усиливается из-за логистических ограничений и геополитической переориентации. Европейский рынок для российского угля практически закрыт, а рост конкуренции на азиатском направлении ограничивает возможности по наращиванию поставок. При этом высокая стоимость логистики через Дальний Восток и дефицит портовых мощностей снижают маржинальность экспорта.

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