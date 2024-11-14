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Мурманская область. Арктика (16+)14.11.24 15:30

Поставлен рекорд транзитных перевозок по Севморпути, который достиг 3,08 млн тонн

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в Москве состоялось заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика» под руководством Андрея Чибиса. 

Спецпредставитель по Арктике госкорпорации «Росатом» Владимир Панов после заседания сообщил журналистам, что грузоперевозки по Северному морскому пути с начала 2024 года к текущему времени увеличились на 5,3% — до 33,1 млн тонн.  По его словам, по итогам года прогнозируется рекордный показатель перевозок в 37,6 млн тонн.

«Если говорить, какие компании сделали основной вклад в увеличение грузопотока по Северному морскому пути, то это в первую очередь рост отгрузок компанией «НОВАТЭК» и перенаправление наших отечественных грузов, которые отгружаются из портов Санкт-Петербург и Мурманск, в летне-осенний период на Северной морской путь. Это дало ещё прирост порядка 900 тысяч тонн», — сказал Владимир Панов.

Он отметил, что сегодня уже можно говорить о том, что поставлен рекорд транзитных перевозок по Севморпути, который достиг 3,08 млн тонн, что примерно на 43% больше, чем в прошлом году.

Напомним, Северный морской путь определен одним из стратегических приоритетов развития России. В августе 2022 года правительство РФ утвердило план развития Севморпути до 2035 года, в который вошло 155 мероприятий, направленных на развитие грузовой базы, флота, транспортной и инфраструктуры безопасности. Согласно плану, годовой грузопоток по СМП должен составить в 2030 году 150 млн тонн, в 2035 году — 220 млн тонн.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО  «ММП».

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