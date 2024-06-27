Постоянные экспозиции областного художественного музея продолжают оборудовать новыми витринами и стеллажами

После установки климатической витрины для иконы в экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI вв.» сотрудники музея ввели в работу световоздушную витрину для скульптуры с подиумами разной высоты, драйвер с выдвижными полками с защитным стеклом для демонстрации икон и стеллаж для живописных полотен в экспозиции «Открытый фонд хранения живописи и декоративно-прикладного искусства».

Как сообщает vk.com/murmanculture, теперь в зале посетители смогут увидеть семь скульптурных портретов, выполненных из различных материалов и в разных техниках. Из гипса, бронзы и меди, глины с красивым названием терракота. Авторы скульптур – художники из разных регионов нашей страны: мурманский художник Марилова Ирина Петровна, вологодский художник Макаров Николай Александрович, московский скульптор Шимес Павел Моисеевич.

Посетить постоянную экспозицию можно в часы работы главного здания областного художественного музея на улице Коминтерна, 13. (12+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457279471%2Fwall-139605315_27234