Постоянные комитеты Парламентской Ассоциации Северо-Запада России наращивают темп работы

На этой неделе пройдут заседания трёх комитетов ПАСЗР. В Нарьян-Маре представители законодательных собраний Северо-Запада обсудят вопросы экологии, экономической политики и бюджета, в Сыктывкаре – культурную политику и туризм.

В центре внимания парламентариев в блоке «экология» – совершенствование механизмов контроля за техническим состоянием ликвидированных и законсервированных скважин, ликвидация накопленного вреда окружающей среде, введение обязательной регистрации домашних животных.

На заседании комитета по экономической политике и бюджетным вопросам депутаты Ненецкого автономного округа предлагают обсудить изменения в статью 422 Налогового кодекса РФ. Председатель профильного комитета Мурманской областной Думы Ирина Просоленко выступит с предложением предоставить льготы по налогу на имущество предприятиям судоремонта, а также проинформирует о необходимости совершенствования системы предоставления дотаций бюджетам субъектов РФ на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение заработной платы бюджетникам. Кроме этого, планируется обсудить обращение ПАСЗР к федеральным властям по вопросу запрета продажи безалкогольного пива несовершеннолетним.

В повестке дня заседания комитета по культурной политике и туризму – повышение роли и значения музеев в воспитании гражданственности и патриотизма, обращение к председателю правительства РФ по вопросу обеспечения физической сохранности объектов культурного наследия после проведения на них ремонтно-восстановительных работ, а также предложения по внесению изменений в законодательство об основах туристской деятельности. Парламентарии обсудят опыт использования объектов культурного наследия и организации реставрационной деятельности, в том числе реставрации музейных предметов и коллекций, включенных в состав Музейного фонда России.

Напомним, Мурманская областная Дума в 2023 году председательствует в ПАСЗР. В середине мая в Калининграде планируется провести очередную конференцию парламентариев Северо-Запада, где будут рассмотрены вопросы, подготовленные постоянным комитетами ПАСЗР.

В состав Ассоциации входят законодательные собрания 11 субъектов. Среди задач ПАСЗР – анализ и систематизация законодательных предложений, содействие в продвижении законодательных инициатив, обмен правовой информацией, взаимодействие с другими межрегиональными и межпарламентскими объединениями.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27313/