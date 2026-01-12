Правительство РФ утвердило план развития коренных народов Севера и Дальнего ВостокаИпотека-2026: брать или подождать снижения ставок
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)12.01.26 11:00

Постпраздничное оперативное совещание началось со слов благодарности

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, открывая сегодня первое в этом году оперативное совещание, как сообщает web.max.ru, поблагодарил службы жизнеобеспечения за слаженную работу в новогодние праздники.

«Сегодня хочу поблагодарить тех, кто был в эти дни на службе и на работе, кто, несмотря на сильные морозы, выполнял задачи самоотверженно и эффективно. Хочу сказать «спасибо» всем, кто был на своём рабочем месте, на боевом посту, кто обеспечивал безопасность и комфорт: медработников и сотрудников правоохранительных органов, работников жилищно-коммунального хозяйства, энергетиков, работников социальной сферы, команды муниципалитетов, которые работали для того чтобы всё функционировало», – отметил глава региона.

По данным Мурманского УГМС, столь сильные и одновременно продолжительные морозы в Мурманской области, – редкость. В Печенгском и Кольском округах их можно назвать аномальными. 

В связи с морозами, а также повышенной нагрузкой на систему ЖКХ в праздничные дни, в регионе зафиксирован ряд инцидентов. 

«Отмечу, что все ситуации находились на моём личном контроле. В оперативном режиме докладывали о ситуации и устранении нарушений каждый глава муниципалитета, где возникали вопросы, а также руководители профильных ведомств», - сообщил Андрей Чибис. 

Для устранения технологических нарушений было сформировано порядка 420 бригад, – это свыше 2300 сотрудников и около 1800 единиц спецтехники. 

К обеспечению безопасности привлекли порядка 780 сотрудников правоохранительных органов, частных охранных организаций, представителей общественности, народных дружин и казачества. Массовые мероприятия прошли спокойно, безопасно и без каких-либо инцидентов. 

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в новогодние праздники план по рейсам общественного транспорта выполнен почти на 98%. Также осуществлялось содержание региональных дорог протяжённостью свыше 1,8 тысячи км. В штатном режиме велась расчистка улично-дорожной сети муниципалитетов и дворовых территорий. По данным Центра управления регионом, количество обращений граждан по поводу уборки дорог в этом году почти на 43% меньше, чем в аналогичные дни прошлого года.

Для оказания экстренной и неотложной помощи была организована работа 65 бригад скорой медпомощи, включая профильные. Время доезда бригад на экстренные вызовы традиционно меньше нормативного, то есть помощь приходит максимально оперативно. Также для оказания специализированной скорой помощи было обеспечено круглосуточное дежурство специализированных бригад, реанимобили, вертолёт с медицинским модулем.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Прогноз на 2026 год: от кадрового голода — к борьбе за лучших
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)15:00«Геннадий Хазанов. Лицо под маской». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Ипотека-2026: брать или подождать снижения ставок-PRO Валюту (16+)Доллар дешевеет к евро и фунту, слабо растёт к иене-PRO Энергетику (18+)В 2026 году на площадке сооружения будущей Кольской АЭС-2 стартуют подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 января-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»