Постпраздничное оперативное совещание началось со слов благодарности

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, открывая сегодня первое в этом году оперативное совещание, как сообщает web.max.ru, поблагодарил службы жизнеобеспечения за слаженную работу в новогодние праздники.

«Сегодня хочу поблагодарить тех, кто был в эти дни на службе и на работе, кто, несмотря на сильные морозы, выполнял задачи самоотверженно и эффективно. Хочу сказать «спасибо» всем, кто был на своём рабочем месте, на боевом посту, кто обеспечивал безопасность и комфорт: медработников и сотрудников правоохранительных органов, работников жилищно-коммунального хозяйства, энергетиков, работников социальной сферы, команды муниципалитетов, которые работали для того чтобы всё функционировало», – отметил глава региона.



По данным Мурманского УГМС, столь сильные и одновременно продолжительные морозы в Мурманской области, – редкость. В Печенгском и Кольском округах их можно назвать аномальными.



В связи с морозами, а также повышенной нагрузкой на систему ЖКХ в праздничные дни, в регионе зафиксирован ряд инцидентов.



«Отмечу, что все ситуации находились на моём личном контроле. В оперативном режиме докладывали о ситуации и устранении нарушений каждый глава муниципалитета, где возникали вопросы, а также руководители профильных ведомств», - сообщил Андрей Чибис.



Для устранения технологических нарушений было сформировано порядка 420 бригад, – это свыше 2300 сотрудников и около 1800 единиц спецтехники.



К обеспечению безопасности привлекли порядка 780 сотрудников правоохранительных органов, частных охранных организаций, представителей общественности, народных дружин и казачества. Массовые мероприятия прошли спокойно, безопасно и без каких-либо инцидентов.



Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в новогодние праздники план по рейсам общественного транспорта выполнен почти на 98%. Также осуществлялось содержание региональных дорог протяжённостью свыше 1,8 тысячи км. В штатном режиме велась расчистка улично-дорожной сети муниципалитетов и дворовых территорий. По данным Центра управления регионом, количество обращений граждан по поводу уборки дорог в этом году почти на 43% меньше, чем в аналогичные дни прошлого года.



Для оказания экстренной и неотложной помощи была организована работа 65 бригад скорой медпомощи, включая профильные. Время доезда бригад на экстренные вызовы традиционно меньше нормативного, то есть помощь приходит максимально оперативно. Также для оказания специализированной скорой помощи было обеспечено круглосуточное дежурство специализированных бригад, реанимобили, вертолёт с медицинским модулем.